Bonucci festeggia lo scudetto e arriva il like di Icardi – FOTO (Di lunedì 27 luglio 2020) Leonardo Bonucci ha festeggiato lo scudetto con la fascia da capitano al braccio, per l’assenza di Chiellini: spunta il like di Icardi – FOTO Leonardo Bonucci è stato uno dei mattatori della stagione che ha portato alla conquista del nono scudetto da parte della Juventus. Il difensore, capitano per tutta la stagione per l’assenza di Giorgio Chiellini, ha esternato le sue emozioni su Instagram. Tra i tanti “like” sul noto social network spunta quello di Mauro Icardi, vecchio pallino della dirigenza. Voglia di Juve per l’attaccante argentino? Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Juventus è campione d'Italia per la 36a volta. Dopo la delusione di Udine i bianconeri hanno battuto la Sampdoria per 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, chiudendo la pratica scu ...

Bonucci: "Abbiamo scritto la storia del calcio italiano e mondiale"

TORINO - "È stato il più difficile, abbiamo iniziato un percorso nuovo. Abbiamo scritto la storia del calcio italiano e mondiale". Parole intrise di orgoglio quelle scelte da Leonardo Bonucci pochi mi ...

