Benzina, diesel e gpl: prezzi praticati stabili sulla rete (Di lunedì 27 luglio 2020) Prevale la stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie restano ancora ferme sui prezzi raccomandati e le medie dei prezzi praticati sul territorio registrano solo piccoli aggiustamenti verso il basso. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della Benzina e’ fermo a 1,411 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,410 e 1,429 euro/litro (no logo 1,396). Il prezzo medio praticato del diesel e’ a 1,293 euro/litro (venerdi’ 1,294), con le compagnie posizionate tra 1,291 e 1,313 euro/litro (no logo 1,277). Quanto al servito, per la ... Leggi su meteoweb.eu

La messa al bando dei diesel Euro 4 durante i mesi neri che vanno da ottobre ... La scatola nera non varrà per i veicoli storici, dunque. Ma per le auto a benzina Euro 0 e per quelle a gasolio Euro 0, ...

Le migliori superano i 100 km con un pieno di batteria. Ecco le ricaricabili che vanno più lontano Chi compra un'auto ibrida plug-in lo fa perché sa che la potrà utilizzare in modalità elettrica nel p ...

