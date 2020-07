Battiti Live, Elisabetta Gregoraci incanta con un miniabito a fiori (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, la nuova edizione di Battiti Live si apre con una serata d’eccezione che accoglie tantissimi ospiti strepitosi. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno saputo portare sul palco un’emozione grandissima, festeggiando il ritorno della musica dal vivo. Quest’anno, il consueto festival itinerante si è dovuto “adattare” per esigenze di sicurezza, motivo per cui vi è una sola location e tantissimi collegamenti che porteranno il pubblico in un suggestivo tour musicale attraverso la Puglia. Sono molti gli artisti che si esibiscono sia sul palco di Battiti Live, a Otranto, sia nelle varie località toccate dall’evento più atteso dell’estate. Per questo primo ... Leggi su dilei

JessicaMa____ : RT @ViviCastellanaG: Grotte di Castellana - Per Battiti Live 2020 Fabrizio Moro va... sottoterra - andratuttobenee : torno a casa e a battiti live parte la isla, my rights - addictedtoyouB : Grande trovata mandare in tv battiti live e radio bruno estate nella stessa serata - livelifeVale : RT @Masse78: MA BASTA CON QUESTI “Wind summer festival” o “Battiti live”. NOI ABBIAMO VISSUTO IL FESTIVALBAR, LE COMPILATION BLU E ROSSE, L… - cbzmlt : RT @__harryshands: MI STATE DICENDO CHE BATTITI LIVE È STATO REGISTRATO DA POCO? ?? MARONNNN, vi scanno se a Febbraio non mi fate fare quel… -