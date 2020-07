Avowed: leak svela dettagli sulla data di uscita e sul gameplay (Di lunedì 27 luglio 2020) Stando ad un insider la data di uscita di Avowed è fissata per la fine del 2022, abbiamo però numerose informazioni sul gameplay Avowed è uno degli annunci dell’Xbox Games Showcase ad aver incuriosito di più il pubblico. In molti attendevano l’annuncio del primo progetto di Obsidian Entertainment come studio interno di Microsoft. Purtroppo però il trailer di annuncio non ci ha mostrato molto se non qualche indizio, la curiosità sulla nuova IP è quindi alle stelle. Un insider su Resetera però cerca di soddisfare la nostra sete di informazioni attraverso un lungo post dedicato ad Avowed. La data di uscita di Avowed è lontana, ma ecco le prime ... Leggi su tuttotek

