Alen Halilovic torna dal prestito in Olanda. La decisione del Milan sul centrocampista (Di lunedì 27 luglio 2020) Al Milan è stato finora solo una meteora. Alen Halilovic, dopo il prestito all'Heerenveen in Olanda, tornerà a vestire la maglia rossonera, ma molto probabilmente per poco. In Olanda ha collezionato 17 presenze realizzando una rete. Non è riuscito finora ad imporsi deludendo le aspettative di chi riteneva potesse diventare un crack internazionale. Il Milan, secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.com, non valuta la possibilità di concedergli una seconda chance. SC Heerenveen... Leggi su 90min

