Serie A, Juventus-Sampdoria: sorpresa nel tridente bianconero, sciolto il rebus Pjanic. Le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Sale l'attesa per Juventus-Sampdoria.Fallito il primo match point, la Juventus, è decisa a chiudere il discorso scudetto contro la Sampdoria di Ranieri. Dopo la vittoria dell’Inter maturata in casa, i bianconeri possono conquistare già questa sera il nono titolo consecutivo battendo i blucerchiati.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. SarriSampdoria (4-4-2) - in attesa di conferma: Audero; Depaoli, Yoshida, Chabot, Augello; Linetty, Thorsby, Bertolacci, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri Leggi su mediagol

