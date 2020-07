Sampdoria, Ranieri: «Eravamo ultimi, sono soddisfatto. Sul futuro…» (Di lunedì 27 luglio 2020) Claudio Ranieri ha parlato al termine della sfida persa contro la Juventus: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro la Juventus. SALVEZZA – «Quando sono arrivato Eravamo ultimi in classifica, la mia positività mi portava a giocarmi la Serie A nell’ultima partita a Brescia, invece ci siamo salvati con quattro partite di anticipo. sono contento e soddisfatto dal lavoro svolto» FUTURO – «Ho il contratto anche per il prossimo anno, si parlerà e vedremo. La Sampdoria è abituata a vendere e reinvestire magari al 50%. Io non so ... Leggi su calcionews24

Terminata la partita tra Juventus e Sampdoria che ha visto vincere i bianconeri 2-0 (laureandosi per la nona volta Campione d’Italia) il tecnico dei doriani Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni ...

