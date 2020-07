Ronan Keating, ‘Twenty Twenty’ – Recensione Album (Di domenica 26 luglio 2020) Ronan Keating Twenty Twenty Il nuovo Album di Ronan Keating dal titolo Twenty Twenty è un glorioso viaggio nella memoria. Le sferzate di nostalgia sono fornite per gentile concessione di successi rielaborati come “When You Say Nothing At All”, “Life Is A Rollercoaster” e “Lovin’ Each Day”. L’Album è una celebrazione della carriera ventennale dell’artista e singoli come “Forever Ain’t Enough” e “Little Thing Called Love” testimoniano il suo successo come artista solista. L’ex star dei Boyzone ha senza dubbio creato un’impressionante carriera da solista. Basti pensare che per questo suo nuovo progetto discografico si sono aggiunti artisti del calibro di Emeli Sande ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

see_lallero : Ronan Keating, un uomo un perché. Il Justin Bieber dei primi 2000. #festivalbar2000 - Alessia900000 : #Festivalbar2000 ma quanto era figo Ronan Keating?! Cantava Life is a rollercoaster e lo faceva dal vivo!! Che dire… - alycecappellaio : @vaporino2011 Quanto mi piace Ronan Keating ?? Grazie Mario. Buon venerdì. - Taylorinno94 : Taylor Swift che fa uscire #Folklore insieme all'album di Ronan Keating ok ora si ragiona - Clana_Lover : @CatiaBolometti È morto per un edema polmonare… Lui e Ronan Keating erano i miei preferiti dei #Boyzone, e alla fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronan Keating Chi è Ronan Keating, ex star dei Boyzone Notizie Musica "Notting Hill": compie 21 anni "When You Say Nothing at All" di Ronan Keating

"When You Say Nothing at All" - complice "Notting Hill" - ha fatto la fortuna del cantautore irlandese Ronan Keating, anche se il brano gode di ben altre origini e radici più profonde. In principio è ...

"When You Say Nothing at All" - complice "Notting Hill" - ha fatto la fortuna del cantautore irlandese Ronan Keating, anche se il brano gode di ben altre origini e radici più profonde. In principio è ...