Riserve naturali, il Tar della Campania ferma il parco eolico di Valva e Calabritto: “Via libera incompatibili con aree tutelate” (Di domenica 26 luglio 2020) Scampato pericolo per le Riserve naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, istituite dalla Regione Campania nel 1993 ed estese per quasi diecimila ettari lungo la fascia litoranea che fiancheggia la foce del fiume Sele, sulle sponde dei fiumi Sele, Tanagro, Calore e sul massiccio dei monti Eremita e Marzano. Il parco eolico che la società Valva Energia, subentrata alla Marrant nel 2017, avrebbe voluto realizzare, anche all’interno dei confini delle Riserve, nel territorio di Valva, nel salernitano e in quello di Calabritto, nell’avellinese, non si farà. La recente sentenza del Tar della Campania spazza via ogni dubbio, decretando “l’impossibilità di ... Leggi su ilfattoquotidiano

