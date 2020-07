Rinnovo ufficiale per Outer Banks 2, le prime conferme sul cast della seconda stagione (Di domenica 26 luglio 2020) Non è una novità che gli sceneggiatori della serie fossero già a lavoro per scrivere gli episodi di Outer Banks 2, ma solo ora è arrivata conferma ufficiale del Rinnovo dell'adventure drama da parte di Netflix. Dopo il successo inaspettato della prima stagione di questa serie per adolescenti senza troppe pretese, lo streamer ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione. L'annuncio è arrivato con un poster ufficiale dedicato ad Outer Banks 2. Il teen drama che mescola mistero e avventura, creato da Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, torna con la stessa squadra che ha fatto il successo della prima ... Leggi su optimagazine

Non è una novità che gli sceneggiatori della serie fossero già a lavoro per scrivere gli episodi di Outer Banks 2, ma solo ora è arrivata conferma ufficiale del rinnovo dell’adventure drama da parte d ...

Di Marzio: "Ho notizie da darvi su Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto sul mercato del Milan: "Dopo quello di Pioli fino al 2022, in casa Milan è tempo di pensare ad altri rinn ...

