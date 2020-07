Renzi: “Serve più concretezza e competenza sui dossier” (Di domenica 26 luglio 2020) L’intervista di Renzi a ‘La Repubblica’: “L’Italia userà il Mes”. ROMA – In un’intervista a La Repubblica Matteo Renzi lancia un nuovo e chiaro messaggio al Governo: “La legislatura durerà anche se mi auguro più concretezza e competenza sui dossier. Ho letto su Repubblica che il ministro Costa ha detto che la struttura di missione su dissesto idrogeologico, varata dal mio governo, e chiusa dai populisti, costava 900 milioni. Come si fa ad essere così superficiali e impreparati. Quella struttura non costava nemmeno 900mila euro“. E sul ruolo di Italia Viva precisa: “Siamo l’anima garantista e riformista. Non attacchiamo Casalino sulle vicende private, come hanno fatto in più di un’occasione i 5Stelle. E ... Leggi su newsmondo

DelMoroMassimo1 : #buffagnivergognati Tu a #renzi al massimo puoi pulirgli le scarpe. Sei un analfabeta della politica ed inetto per… - NewsMondo1 : Renzi: “Serve più concretezza e competenza sui dossier” - AnimaCeleste : RT @matteorenzi: Iniziamo a spendere bene i soldi stanziati. E serve il #Mes, che ha vincoli inferiori al #RecoveryFund ed è frenato da obi… - DarioPanzac89 : RT @Michele_Anzaldi: Renzi: “La crisi imporrà il Mes. Il governo? Va avanti ma serve più competenza” - ChicoCayetano : RT @giospaggio: Il PD (con Zingaretti etc): il MES serve e occorre usarlo. Il M5S non ribatte. Renzi: il MES serve e occorre usarlo. Il M5S… -

