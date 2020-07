Pagelle Juventus-Sampdoria 2-0: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Juventus-Sampdoria, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. La Juventus è campione d’Italia e la certezza matematica del nono Scudetto di fila arriva grazie a un 2-0 ai danni della Sampdoria. Per i bianconeri a segno Cristiano Ronaldo nel primo tempo, poi il raddoppio nella ripresa grazie a Federico Bernardeschi. Da annotare inoltre un rosso sventolato a Thorsby, per doppia ammonizione, e un rigore fallito proprio da CR7 nel finale di gara. tabellino Juventus-Sampdoria Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Danilo 6 (29’ pt Bernardeschi 7), de Ligt 6 (33’ st Rugani sv), Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; ... Leggi su sportface

Juventus-Sampdoria 1-0 La Diretta Vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo

