“Nebbia” è il primo EP del producer Giumo

Fuori "Nebbia", il primo EP del producer Giumo: pubblicato con Peermusic Italy, il musicista ha coinvolto per il suo esordio anche Goldreick e maggio È fuori il primo EP di Giumo intitolato Nebbia. Cinque tracce mixate e masterizzate da Zollo che fondono diversi generi della musica elettronica con le venature post rock e alternative che riemergono dal suo passato. Il musicista, compositore e produttore…

