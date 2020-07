MotoGP, Jarvis risponde a Rossi: “Non è facile ottenere risultati con gli ingegneri giapponesi” (Di domenica 26 luglio 2020) In seguito alla polemica sollevata da Valentino Rossi, che dopo il terzo posto nel GP di Andalusia se l’è presa con la Yamaha per le difficoltà nel cambiare moto, non è tardata ad arrivare la risposta di Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha, il quale ha cercato di chiarire la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Gli ingegneri giapponesi hanno i dati e sono convinti che i setting di Vinales e Quartararo, seppur simili a quelli degli altri piloti, siano i migliori e perciò non è facile ottenere risultati con loro. Dopo il ritiro di 7 giorni fa a Jerez, Valentino si è impuntato per cambiare perché non aveva feeling con la moto e i risultati gli hanno dato ragione“. Leggi su sportface

