MotoGP, GP Andalusia Jerez 2020: risultati e ordine di arrivo, trionfa Quartararo (Di domenica 26 luglio 2020) L’ordine di arrivo del Gran Premio di Andalusia, seconda tappa tappa del Mondiale 2020 della MotoGP. Sul circuito di Jerez arriva il secondo successo in classe regina per Fabio Quartararo, che bissa il successo di sette giorni fa, sempre in terra spagnola, e sale sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata in lungo e in largo. Secondo posto per Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi chiude il podio. Molto sfortunati Bagnaia e Morbidelli, costretti al ritiro nonostante stessero conducendo una splendida gara, che li aveva visti nelle prime posizioni. LA CLASSIFICA AGGIORNATA RIVIVI IL LIVE ordine DI arrivo DEL GRAN PREMIO DI ... Leggi su sportface

