Massacrata in modo atroce in casa a Portogruaro: pesanti indizi su un 23enne marocchino (Di domenica 26 luglio 2020) I carabinieri di Portogruaro hanno fermato un sospettato per l’omicidio di mercoledì notte, un 23enne marocchino, che conosceva la vittima. Marcella Boraso, di 59 anni, è stata trovata morta il 22 luglio nella sua abitazione a Portogruaro, data alle fiamme. Secondo l’autopsia, a causare il decesso sarebbero stati i ripetuti colpi alla testa contro un bidet del bagno. Colpi inferti con una tale violenza che il sanitario è andato in pezzi. L’assassino ha infierito sulla vittima anche dopo la morte. Le ha infatti sfigurato il viso e tagliato il naso. Il delitto di Portogruaro risolto in poche ore Il ventitreenne, Wail Boulaieb e la vittima avevano frequentato entrambi il Sert per problemi di dipendenza e la donna, in occasione del furto di un decespugliatore ... Leggi su secoloditalia

