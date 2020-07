Invalidi, congedo per cura di 30 giorni: documentazione da presentare al datore di lavoro (Di domenica 26 luglio 2020) Il congedo per cure di 30 giorni viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con disabilità con una percentuale invalidante del 50%. Il lavoratore deve presentare domanda con documentazione valida al datore di lavoro in cui viene specificato il motivo del congedo per cure. Il congedo consiste in un periodo di trenta giorni retribuiti, può essere chiesto una sola volta all’anno. congedo per cure: la documentazione idonea da presentare al datore di lavoro Un lettore ci pone la seguente domanda: “Buongiorno, ho un’Invalidità del 67%, volevo sapere se posso fare domanda del ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Invalidi, congedo per cura di 30 giorni: documentazione da presentare al datore di lavoro -