Inter, Conte sorride: Sensi tornerà ad allenarsi in gruppo (Di domenica 26 luglio 2020) L’Inter ed Antonio Conte sono pronti a riabbracciare Stefano Sensi: il centrocampista tornerà ad allenarsi in gruppo Antonio Conte può sorridere. Secondo quanto riporta Tuttosport, Stefano Sensi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a partire da questo pomeriggio. L’infortunio sembrerebbe essere definitivamente superato e il centrocampista (out dal 13 giugno) vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo dello staff nerazzurro sarà quello di cercare nei prossimi giorni di riportare Sensi al top, non tanto per il campionato, dove mancano ormai solo due match, per quanto importanti con Napoli (a centrocampo mancherà anche Gagliardini, squalificato) ... Leggi su calcionews24

