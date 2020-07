Il solito CR7 porta in vantaggio la Juve: bianconeri a 45' dallo Scudetto (Di domenica 26 luglio 2020) Finisce 1-0 il primo tempo tra Juventus e Sampdoria. Sono gli ospiti a rendersi più pericolosi allo Stadium, nonostante siano i bianconeri a dover vincere per potersi aggiudicare lo Scudetto. Leggi su tuttonapoli

ZiROMELU : RT @Roxas_223: Il solito CR7 ci deve salvare il culo Questa Juventus sarebbe capace di soffrire pure contro la Nazionale Cantanti di Gianni… - lautarvo : RT @Roxas_223: Il solito CR7 ci deve salvare il culo Questa Juventus sarebbe capace di soffrire pure contro la Nazionale Cantanti di Gianni… - Roxas_223 : Il solito CR7 ci deve salvare il culo Questa Juventus sarebbe capace di soffrire pure contro la Nazionale Cantanti… - 1SquadraDiCalci : #JuveSamp la sblocca il solito #CR7 ma è stato un 1° tempo giocato così cosi con un #Cuadrado da Horror. Peccato av… - Michael19084 : @RobertoScogna15 @QSVS_Official @Inter Cmq scommetti che anche cr7 sta sera porta il ?? a ?? con almeno 1 penalty ?!… -

20.19 La Juventus conclude i primi 45' in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Matthijs de Ligt da fuori area. Una rete provvidenziale considerando la buona partita di un’Udinese combattiva ma troppo li ...La Juve scende in campo alla Dacia Arena per provare a chiudere il discorso scudetto. Sarri rilancia Bernardeschi nel tridente con Dybala e Ronaldo, al centro della difesa de Ligt e Rugani. Per l'Udin ...