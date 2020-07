"Ho dato io fuoco alla cattedrale di Nantes". Un rifugiato ruandese confessa (Di domenica 26 luglio 2020) Un rifugiato africano, di nazionalità ruandese, ha confessato di aver provocato l'incendio nella cattedrale di Nantes, sabato scorso. L'uomo ha 39 anni ed è un volontario in servizio nella famosa chiesa gotica e la sera prima del rogo aveva il compito di chiudere la cattedrale. Rischia 10 anni di carcere. Ignoto, per il momento, il movente del gesto. Il ruandese era stato arrestato ieri sera per la seconda volta dalla polizia di Nantes. Davanti ai magistrati ha confessato di aver dato fuoco alla cattedrale, fa sapere l'avvocato dell'uomo Quentin Chabert come riporta il giornale locale Presse ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : dato fuoco "Ho dato io fuoco alla cattedrale di Nantes". Un rifugiato ruandese confessa Il Tempo Esplode un incendio nel terzo piano di una casa di riposo: un morto e 3 donne intossicate

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte nella Rsa San Vincenzo di La Spezia, nel quartiere del Canaletto, causando la morte di un anziano ospite. Altri tre pazienti, tre donne di 85, 86 e 92 anni, ...

Chiama il 112: “Mi do fuoco, voglio farla finita”. Salvato dai carabinieri

TORINO. «Mi do fuoco e poi mi butto nel fiume. Voglio farla finita». A chiamare il 112, ieri pomeriggio, è un torinese di 62 anni. Soffre di problemi psichici e non è la prima volta che cerca di suici ...

