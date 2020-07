Higuain felice alla Juve. Il Pipita ha preso una decisione sorprendente sul suo futuro: i dettagli (Di domenica 26 luglio 2020) Gonzalo Higuain resterà alla Juventus o andrà via? Il Pipita ha un altro anno di contratto ed è stato uno degli acquisti più costosi della storia bianconera, con 90 milioni versati nelle casse del Napoli. Il centravanti ora è a bilancio per 18 milioni ma non sarà semplice trovare una cifra simile. Il giocatore è tornato in Argentina durante il lockdown e inizialmente non voleva tornare in Italia, per stare vicino alla mamma malata. Sospinto dall'affetto dei giocatori e dal richiamo di Sarri, è... Leggi su 90min

juve555467779 : @Dami92Damiano Già ?? io sarei felice già a piazzare un Matuidi, khedira e Higuain. Qualche squadra che faccia un opera di bene ???? - JuveVinciPerMe : #CR7, 30 gol in campionato, ha a disposizione quattro gare per mettere in tiro... Marcatori serie A 2019/20 (anche… - _alvysinger : Felice per ramsey, higuain penso sia per farlo un po' salire di condizione e fiducia. Però tener fuori questo dybal… -