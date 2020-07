Highlights e gol Juventus-Sampdoria 2-0, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Juventus e Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I bianconeri conquistano a due giornate dal termine il nono Scudetto di fila. Contro i blucerchiati, dopo un primo tempo equilibrato, la Juve trova il vantaggio nel recupero grazie a una rete di Cristiano Ronaldo. Lo stesso CR7, a metà ripresa, propizia il raddoppio di Bernardeschi e poi fallisce un rigore. Nel finale espulso Thorsby. Per i campioni d’Italia da segnalare anche gli infortuni di Danilo, Dybala e De Ligt: da monitorare le loro condizioni con all’orizzonte la Champions League. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti del match. 2-0 Leggi su sportface

Gol e azioni salienti della sfida valida per la 36a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Juventus-Sampdoria Gol e azioni salienti del match tra Juventus e Sampdoria, valevole per la 36a gior ...