Cresce la preoccupazione al Cotugno di Napoli, casi raddoppiati: «Molti pazienti gravi ora sono i più giovani» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)L’età media dei contagi da Coronavirus si è abbassata. A sottolinearlo è il monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute. Ora la conferma arriva anche dall’Ospedale Cotugno di Napoli, dove rispetto alla scorsa settimana i contagi sono quasi raddoppiati: «I casi gravi non colpiscono più gli anziani, ma soprattutto i giovani, nella fascia di età tra i 30 e i 55 anni», dice il responsabile del pronto soccorso, Nicola Maturo, a Fanpage. Per il dottore l’andamento dei contagi è simile a quanto visto nei primissimi mesi di lockdown: «Sicuramente il virus continua a circolare e c’è poca attenzione da parte della gente comune ma anche ... Leggi su open.online

Anguill_S_Italy : DAL MONDO Allarme Oms, cresce il contagio in tutto il mondo e in Europa Nel mondo nuovo record di contagi, 280 mila… - IdiotHunter3 : @AntonioCorsa Va beh è ovvio. La preoccupazione cresce in ottica CL; messi così non passano nemmeno col Lione. - CorriereCitta : Sgomberi al campo rom di Castel Romano e roghi tossici: cresce la preoccupazione per l’arrivo dei rom a Santa Palom… - luca_ruaro : @Tg1Raiofficial @vonderleyen Io avrei in mente un'ottima conduttrice per l'edizione serale allarmistica del #TG1...… - valtiberina : Futuro della Prosperius di Umbertide a rischio? cresce la preoccupazione da parte del PD -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce preoccupazione Mugello » Il coronavirus dei giovani, cresce la preoccupazione in Mugello Il Filo del Mugello Fratelli d’Italia batte le mani per Parcaroli,

Riunione di coalizione ieri sera per il centrosinistra, incontri di partito per il centrodestra. Sul fronte del centrosinistra il candidato sindaco Narciso Ricotta ha chiamato a raccolta i referenti d ...

Happy Sugar Life: recensione della serie disponibile su Prime Video

Quando ci siamo approcciati ad Happy Sugar Life non avevamo molte aspettative, in parte influenzati dall'immagine promozionale che ritrae due ragazze distese su un letto: eravamo convinti che si tratt ...

Riunione di coalizione ieri sera per il centrosinistra, incontri di partito per il centrodestra. Sul fronte del centrosinistra il candidato sindaco Narciso Ricotta ha chiamato a raccolta i referenti d ...Quando ci siamo approcciati ad Happy Sugar Life non avevamo molte aspettative, in parte influenzati dall'immagine promozionale che ritrae due ragazze distese su un letto: eravamo convinti che si tratt ...