Costano poco i banchi con le rotelle su Alibaba ma sono quelli per la scuola a settembre? (Di domenica 26 luglio 2020) Polemiche su polemiche per i banchi con le rotelle. Su Alibaba sono presenti proprio questi arredi per il rientro a scuola a settembre e Il Giornale ha pensato di fare un po' di conti in tasca al Governo per far notare come la cifra da spendere potrebbe essere non superiore a 30 euro per la soluzione singola per gli studenti. I banchi con le rotelle hanno iniziato a far discutere dal primo momento in cui sono stati nominati dalla ministra Lucia Azzolina. Insieme con la dimostrazione del funzionamento degli speciali arredi in era Covid-19 avvenuta nel programma In Onda di La7, sono scoppiate le polemiche sul costo della soluzione. Proprio la compagine della Lega e Fratelli d'Italia ha fatto notare come la spesa da ... Leggi su optimagazine

ezzo24 : RT @LorStecchetti: @POPOLOdiTWlTTER Molto meno: comprandone più di 1000 costano 49 dollari, che al cambio odierno (1 USD = 0.86 EUR) corris… - cazzuki : @ftvmon Amo anche martedì ti ho detto che costano uguale, i giochi usciti da poco possono costare solo qualche spic… - annatorre7 : @PatriziaRametta BUONA IDEA ma nn va bene..............????Costano troppo poco!...... come fai a far sparire un po' di milioni?...?????? ciao - giovannitundo : @elihh3 Durante la garanzia magari il costruttore ti obbliga a prezzi o controlli suoi per l'impianto e può capitar… - eparis3456 : @stini76 ??...costano poco...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Costano poco Costano poco i banchi con le rotelle su Alibaba ma sono quelli per la scuola a settembre? OptiMagazine Pari. Benemerita: il male (poco) soffoca il bene (tanto)

Sono un ex carabiniere, figlio di carabiniere, nipote di carabiniere, zio di carabiniere. Per la mia famiglia, l’Arma è ...

Bello sulla costa, nuvoloso nell'entroterra: ecco il meteo in Liguria

GENOVA - Bello sulla costa con qualche passaggio nuvoloso e qualche breve fenomeno piovoso sui rilievi. Si presenta così il meteo in questa domenica di fine luglio in Liguria. Una giornata di tempo tu ...

Sono un ex carabiniere, figlio di carabiniere, nipote di carabiniere, zio di carabiniere. Per la mia famiglia, l’Arma è ...GENOVA - Bello sulla costa con qualche passaggio nuvoloso e qualche breve fenomeno piovoso sui rilievi. Si presenta così il meteo in questa domenica di fine luglio in Liguria. Una giornata di tempo tu ...