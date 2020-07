Coronavirus, positivi ma vanno uno a cena, l’altro a un party: 100 persone in isolamento (Di domenica 26 luglio 2020) Il gesto sconsiderato di due positivi al Coronavirus ha obbligato un centinaio di persone a dover osservare un periodo di quarantena in casa Era positivo al Coronavirus e per questo sarebbe dovuto rimanere in casa evitando di incontrare altre persone ma, non solo è uscito dalla sua abitazione, si è anche recato ad una cena. … L'articolo Coronavirus, positivi ma vanno uno a cena, l’altro a un party: 100 persone in isolamento NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.565 • Deceduti: 35.107 (+5, +0,01%) • Dimessi/… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus lieve aumento dei positivi in Italia, 275 #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, sono 181 i positivi in Sicilia. Musumeci: 'Serve cautela'. DIRETTA - sergimagugliani : RT @francotaratufo2: Coronavirus Germania, focolaio in Baviera: 170 braccianti positivi, 500 lavoratori in quarantena Lamentatevi di @Giuse… - Pasquale_Mereu : RT @autocostruttore: Positivo al coronavirus elude la quarantena, pakistano denunciato a Porto Recanati. Lo stesso è ospite dell'hotel Hous… -