Briosco, incidente in via Donizetti: grave ciclista (Di domenica 26 luglio 2020) Briosco, Monza e Brianza,, 26 luglio 2020 - Un ciclista di 43 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. E' successo intorno alle 11 di ... Leggi su ilgiorno

SonyRonconi : Briosco, incidente in via Donizetti: grave ciclista -

Ultime Notizie dalla rete : Briosco incidente

Il Cittadino di Monza e Brianza

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale sabato mattina sulla Statale 36 all’altezza di Briosco. Trasportato in elisoccorso in codice giallo. Un motociclista è rimasto ferito in un in ...È successo in via Donizetti: i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso mentre il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. L’uomo, 42 anni, è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente ...