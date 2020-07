Barcellona, Bartomeu: “Messi vuole ritirarsi qui. Neymar e Lautaro Martinez? Sarà mercato difficile…” (Di domenica 26 luglio 2020) Una stagione delicata per il Barcellona che ha dovuto superare diversi momenti complessi e tante delusioni, su tutte l'ultima batosta ricevuta dal Real Madrid, in grado di interrompere le vittorie blaugrana e aggiudicarsi la Liga. Ai microfoni del Mundo Deportivo, il patron dei catalani Josep Maria Bartomeu ha affrontato i temi caldi relativi alla sua società. Dal finale di stagione con la Champions League da giocare al mercato dove le situazioni di Messi, e i possibili arrivi di Neymar e Lautaro Martinez sono sempre all'ordine del giorno.Bartomeu: "Messi resta. mercato? Sarà difficile...""Il Barcellona è sempre favorito, in qualsiasi competizione giochi. Sarà così anche in Champions League soprattutto ... Leggi su itasportpress

