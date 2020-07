"Balotelli all'Aris: cercherà a Salonicco la sua Itaca?" (Di domenica 26 luglio 2020) Salonicco, Grecia, - Non solo il sogno Como o la suggestione Boca Juniors . Mario Balotelli , ormai separato in casa con il Brescia , il tecnico Diego Lopez ha dichiarato in tempi non sospetti di non ... Leggi su corrieredellosport

Guidobaldo29 : RT @tuttosport: Dalla #Grecia: '#Balotelli all'#Aris. È #Salonicco la sua #Itaca?' ???? - tuttosport : Dalla #Grecia: '#Balotelli all'#Aris. È #Salonicco la sua #Itaca?' ???? - sportli26181512 : 'Balotelli all'Aris: cercherà a Salonicco la sua Itaca?': Secondo quanto riferito da Sportime, l'ormai ex Brescia p… - Antony68571499 : @Gazzetta_it è vero che Balotelli ha chiesto al suo agente di aprire le trattative per tornare all'@OM_Officiel?? - ginolat76 : RT @Mzucchiatti95: Balotelli all’età di Zaniolo aveva già: ricevuto un deferimento per gesti offensivi, gettato la maglia in una semifinale… -