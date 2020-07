ASPI, fondo TCI boccia statalizzazione: “Pronti a ricorrere a Bruxelles” (Di domenica 26 luglio 2020) (Teleborsa) – La City di Londra boccia ancora l’affare Autostrade, che penalizza gli investitori internazionali e non porterà benefici neanche a CDP, ma soprattutto muove alcuni passi formali per portare la questione all’attenzione di Bruxelles. Lo ha detto Sir Christopher Hohn, gestore di TCI, uno dei più grandi fondi internazionali basati a Londra, in una intervista a Il Messaggero, che segue di un paio di giorni le critiche mosse all’operazione dalle pagine del Financial Times. Secondo il gestore dell’hedge fund londinese, la scelta del governo di “statalizzare” ASPI, controllata dal Gruppo Atlantia, viola la Costituzione italiana e la normativa comunitaria, contravvenendo ai principi di certezza del diritto e costituendo, di fatto, un esproprio e determinando una fuga degli investitori ... Leggi su quifinanza

Secondo il gestore dell'hedge fund londinese, la scelta del governo di "statalizzare" ASPI, controllata dal Gruppo Atlantia, viola la Costituzione italiana e la normativa comunitaria, contravvenendo ...

Non è possibile negare il risultato positivo che l’Italia, in uno ad altri Paesi dell’Europa mediterranea, ha conseguito a seguito del Consiglio Europeo concluso all’alba dello scorso martedì: 209 mil ...

