Wolfsburg, Kevin Mbabu positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento (Di sabato 25 luglio 2020) La Bundesliga 2019/2020 si è ormai conclusa da circa un mese, ma alcuni club hanno già ripreso gli allenamenti, soprattutto quelli che tra qualche giorno saranno impegnati nelle coppe europee. Il Wolfsburg, in particolare, è tornato al lavoro in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, riscontrando un caso di positività al Covid-19 all’interno della propria rosa. La società tedesca, infatti, ha comunicato che, in occasione dei tamponi effettuati lo scorso mercoledì, il difensore svizzero Kevin Mbabu è risultato positivo al coronavirus; il giocatore è asintomatico ed è stato posto immediatamente in isolamento. Leggi su sportface

