Vecchio a chi? Ibrahimovic è instancabile: 29 duelli vinti contro l’Atalanta (Di sabato 25 luglio 2020) “Se sono finito? In realtà mi sto solo scaldando“. Alla soglia dei 39 anni, Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare sul suo futuro. Nelle ultime settimane il suo Milan ha dirottato un destino che sembrava già definito confermando Stefano Pioli e scacciando l’ombra di Ralf Rangnick nel bel mezzo di una serie di risultati che conta 24 punti in dieci partite. Alla fine il Milan ha frenato senza tre titolari (Romagnoli, Bennacer, Theo Hernandez) solo contro l’altra regina del post lockdown: l’Atalanta. E nell’1-1 del match di San Siro, Zlatan Ibrahimovic senza segnare ha trovato comunque il modo di primeggiare in almeno una statistica: quella dei recuperi (duelli aerei, duelli a terra, tackles). Nell’arco dei novanta minuti, il ... Leggi su sportface

