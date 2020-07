Tensioni a Scafati: De Luca infastidito dalle riprese fa allontanare e identificare operatore (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Momenti di tensione questa mattina a Scafati, nella sede dei depuratori Gori, dove il governatore della Campania Vincenzo De Luca presentava in conferenza gli interventi della Regione in materia di riciclo delle acque. La conferenza è stata sospesa dopo un litigio tra De Luca e un operatore tv. Motivo dello scontro la scelta dell’operatore di fare riprese a pochi metri da De Luca. Il presidente della Regione ha chiesto all’operatore di allontanarsi: “Non disturbare, non dare fastidio con la pippa appesa (la telecamera)”. La risposta del giornalista, Genny Manzo, di Stabiese al 100%: “Fatemi lavorare, non siamo a teatro”. Solo ... Leggi su anteprima24

