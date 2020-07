Spagna, caos Fuenlabrada: salgono a 28 i positivi al Covid, il club prova a fare chiarezza (Di sabato 25 luglio 2020) caos Fuenlabrada.La città situata all'interno della comunità autonoma di Madrid è stata messa sotto indagine dalla procura di La Coruna per aver, probabilmente, viaggiato verso la stessa con diversi positivi al Covid-19. La sfida tra le due compagini per tali motivazioni è stata rinviata, il posticipo del match ha però creato diverse problematiche. Se da una parte il Deportivo deve accettare la retrocessione in terza divisione (in caso di vittoria, a pari punti con il Ponferradina risulta sotto negli scontri diretti); dall'altra il Fuenlabrada in caso di successo disputerebbe i play-off. Intanto sono aumentati vertiginosamente i contagiati all'interno della società, come riporta il comunicato ufficiale.Da CF Fuenlabrada vogliamo esprimere il ... Leggi su mediagol

