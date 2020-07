Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0 (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - Napoli batte Sassuolo 2-0, 1-0, nel terzo e ultimo anticipo odierno della 36/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato nello stadio San Paolo di Napoli. ... Leggi su corrieredellosport

adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Sassuolo 1-0, rete di Hysaj E. (NAP) - SkySport : NAPOLI-SASSUOLO 2-0 Risultato finale ? ? #Hysaj (8') ? #Allan (90+3') ?? - Sport_Mediaset : #SerieA, #NapoliSassuolo 2-0: #Hysaj e #Allan decidono la sfida. I partenopei si portano a -1 dal #Milan grazie all… - CalcioWeb : #NapoliSassuolo 2-0, le pagelle di CalcioWeb: 'record' per i neroverdi, Hysaj bomber per una notte [FOTO] - -