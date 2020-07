Scuola, i banchi di Azzolina e la gaffe di Arcuri. Ma basterebbe una deroga del Cts (Di sabato 25 luglio 2020) Metterebbe la mano sul fuoco sul fatto che il commissario Arcuri le comprerà i banchi di cui ha bisogno entro settembre? Lucia Azzolina collauda i nuovi monoposto, fa una pausa, e poi risponde scandendo le parole: “Io DEVO avere fiducia in Arcuri, non crede?”. In questo imperativo e in questo dubitativo (che curiosamente viaggiano in coppia), nella risposta cruciale della giornata, c’è la chiave del problema di una intera tormentatissima stagione. In questa frase c’è la risposta sospesa (per ora) all’enigma di 2,5 milioni di banchi ordinati dalle scuole, ma in realtà ancora tutti da costruire. Il preludio di questa sfida finale (che potrebbe terminare con qualche vittima in campo) è noto: il ministero della Pubblica Istruzione ha emanato ... Leggi su tpi

La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il suo intervento alla manifestazione del M5S sulla piattaforma Rousseau, ha parlato anche dei banchi singoli. "Tutta la polemica che c'è sui banch ...

