Questa è la figlia di un noto cantautore, riuscite a riconoscerla? (Di sabato 25 luglio 2020) Luvi De André è la figlia di Fabrizio De André e Dori Ghezzi, la giovane è scampata al sequestro dei genitori: conosciamola meglio. Foto: Instagram @faberiilpoetaNata in Sardegna, terra amatissima da suo padre Fabrio e da sua madre Dori Ghezzi, Luisa Vitotria De André è una nota musicista. Da tutti conosciuta come Luvi è la secondogenita del noto cantautore genovese, suo fratello è Cristiano, il figlio nato dalla relazione con Enrica Rignon. Liv è nata nel 1977 ed’è cresciuta, fin da bambina, immersa nella musica al punto da aver affiancato anche suo padre sul palco. Proprio al suo fianco ha debuttato nella musica nel 1996, partecipando come corista nel tredicesimo e ultimo album del cantautore Anime ... Leggi su chenews

