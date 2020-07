PS Plus, 10 euro in regalo ad utenti casuali: come vincere il premio (Di sabato 25 luglio 2020) Per festeggiare i dieci anni di PS Plus, sembrerebbe che Sony stia regalando 10 euro di credito ad alcuni utenti selezionati casualmente Qualche settimana fa, PS Plus ha annunciato alcune importanti iniziative per festeggiare i dieci anni dalla nascita del servizio di multiplayer online della Playstation. Dai tornei su Nba2k20 fino ad abbonamenti in regalo: … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

