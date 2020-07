PAGELLE GENOA INTER – Top e flop della partita (Di sabato 25 luglio 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match GENOA INTER A fine gara i top e flop del match GENOA-INTER GENOA INTER – Formazioni ufficiali GENOA: Perin; Zapata, Romero, Goldaniga, Criscito; Rovella, Behrami, Jagiello, Ankersen; Favilli, PinamontiINTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro PAGELLE GENOA INTER – Top e flop della partita Giornal.it. Leggi su giornal

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Inter, il secondo tempo del match che si gioca a Genova (live) - charliemchouse : Genoa - Inter, il secondo tempo del match che si gioca a Genova (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Inter, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa - Inter, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - zazoomblog : Pagelle e Highlights 35^ giornata: Fiorentina-Inter 0-0 resa nerazzurra sullo scudetto! Samp-Genoa 1-2: rossoblù a… -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE GENOA

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Genoa Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Inter, valido per la 36ª giornata ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Un Genoa cuore e grinta vince un derby che profuma di salvezza. Senza mezzi termini, Tuttosport stamani incensa la prova del collettivo r ...