Napoli-Sassuolo 1-0 all’intervallo: primo goal in Serie A per Elseid Hysaj! (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli torna in campo al San Paolo contro il Sassuolo nella terzultima giornata del campionato. Gli azzurri ritrovano in extremis David Ospina, mentre gli ospiti sono orfani di Jeremie Boga, dichiarato obiettivo azzurro. Il primo colpo di scena arriva dopo 8 minuti: azione personale di Elseid Hysaj che si accentra da sinistra, accenna il passaggio in area e poi scarica il tiro col destro sul secondo palo. Imprendibile per Andrea Consigli: 1-0 per il Napoli. Si tratta del primo goal in Serie A per il terzino albanese. La squadra di Gennaro Gattuso cerca di mettere al sicuro il risultato con Lorenzo Insigne, che però sfiora il palo. Il Sassuolo decide quindi di uscire allo scoperto e sfiora per due volte il pari. Al 32′ ... Leggi su calciomercato.napoli

