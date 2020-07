Marotta, Messi all'Inter è fantacalcio, zero possibilità (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - " Non è un nostro obiettivo, Messi è concentrato a continuare la sua carriera al Barcellona. Credo non ci siano dubbi su questo. Parliamo di fantacalcio, ci sono zero ... Leggi su corrieredellosport

