Luca Parmitano pronto ad andare sulla Luna (Di sabato 25 luglio 2020) "Credo che, in questa decade, il progetto di ogni astronauta della mia generazione sarà quello di essere pronto a dare il proprio contributo a una missione sulla Luna, sicuramente da parte mia c'è quella volontà, quel desiderio e quella spinta. È indubbio". Così l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano, primo comandante italiano della Staziona spaziale internazionale, rispondendo ad askanews circa un suo possibile coinvolgimento nelle missioni Lunari "Artemis" che riporteranno l'uomo sulla Luna, auspicabilmente dal 2024.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2020/07/202007251725 ... Leggi su ilfogliettone

