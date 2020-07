Lazio, attesa per l'incontro: Lotito-Inzaghi, si tratta (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA - Blindato il quarto posto, la Lazio continuerà a inseguire Inter e Atalanta per cercare il sorpasso. Ballano, in reLazione al piazzamento, circa 7 milioni di ulteriori introiti sotto forma di ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Blindato il quarto posto, la Lazio continuerà a inseguire Inter e Atalanta per cercare il sorpasso. Ballano, in relazione al piazzamento, circa 7 milioni di ulteriori introiti sotto forma di pr ...

Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio riparte dai suoi gioielli più ambiti

Il primo colpo Champions lo regala Milinkovic. «Resto qua, giuro, non vado da nessuna parte». Promessa più bella il Sergente non poteva farla. Un gesto, un atto d’amore. «Su di me si dicono tante cose ...

