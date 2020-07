La destra in lutto: è morto Giulio Maceratini, esponente storico del Msi e di An (Di sabato 25 luglio 2020) È morto Giulio Maceratini, uno degli esponenti storici del Msi e di An. Aveva 82 anni. Uomo di grandi capacità politiche e culturali, è stato uno dei punti di riferimento del mondo della destra. Romano di origini marchigiane, sua nonna materna era di Campobasso, città cui era molto legato. Spesso amava ricordare l’episodio di una sfida lanciata dalla famiglia a un generale francese. Dalla laurea in Giurisprudenza al Parlamento Laureato in giurisprudenza, avvocato patrocinante in Cassazione, conosceva benissimo le lingue francese e inglese. Deputato dal 1983, senatore dal 1992 nel collegio di Roma centro, ha fatto parte a lungo della Commissione Bilancio ed è stato presidente del gruppo di Alleanza Nazionale del Senato. Il percorso politico e i seri problemi di ... Leggi su secoloditalia

È scomparso all'età di 82 anni Giulio Maceratini, prestigiosa figura della destra italiana e romana. Da tempo conviveva con seri problemi di salute e donna Lucia lo ha assistito fino all’ultimo moment ...

