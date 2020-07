Incidente mortale a Termoli: sannita impatta un 15enne in sella a uno scooter (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico Incidente stradale nella serata di ieri in località Rio Vivo, nel territorio di Termoli. Come riporta il sito Termolionline.it, un 52enne originario della provincia di Benevento, mentre era alla guida della sua Peugeot cabrio, ha impattato contro uno scooter condotto da un 15enne. Stando a una prima ricostruzione, ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, il motorino, sul quale viaggiavano due persone, avrebbe invaso la corsia opposta. Il fondo stradale bagnato è stato fatale per il 15enne di Portocannone, nonostante il tentativo del sannita di evitare in tutti i modi l’impatto. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la Misericordia di Termoli. Vani i ... Leggi su anteprima24

solops : Incidente mortale, Motociclista perde il controllo in tangenziale a Rivoli e muore - AgenziaOpinione : SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * base jumper : « Incidente mortale per un toscano CHE SI È LANCIATO dal Becco dell’Aqui… - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Incidente mortale, Motociclista perde il controllo in tangenziale a Rivoli e muore - quotidianopiem : Incidente mortale, Motociclista perde il controllo in tangenziale a Rivoli e muore - DavidNintly : @louiscyfere #AlexZanardi Se è vivo, come può essere mortale l'incidente? Si chiama logica ed è semplicissima. Poi… -