Genoa – Inter: 0 – 3, la partita perfetta (Di sabato 25 luglio 2020) Cronaca Genoa – Inter Primo tempo Nel primo tempo di Genoa – Inter assistiamo ad una partita senza un veo e proprio padrone. L’Inter infatti dopo i primi 15 minuti di, aumenta il ritmo e cerca di mettere sotto il Genoa. Rossoblu che nonostante la forza dwgli avversari so difendono con le unghie econ i denti. La squadra allenata da Davie Nicola è anche capace di far tremare i nerazzurri. Grazie al portentoso stacco di testa di Pinamonti al minuto 10. Il team di Antonio Conte sfiora il gol in più di un’occasione con Eriksne. Il danese al 13 viene servito dentro l’area, il pallone però risulta sbilenco. L’ex Tottenham quindi fatica a controllarelo calciando male, Perin blocca bene. Il trequartista ci riprova al ... Leggi su sport.periodicodaily

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Genoa 0-1 Inter Milan #SSFootball - ProgettoInter : L'Inter batte 3-0 il Genoa, grazie alla doppietta di Lukaku e il gol di Sanchez. Nella ripresa l'Inter gioca poco… - SkySport : GENOA-INTER 0-3 Risultato finale ? ? #Lukaku (34') ? #Sanchez (83') ? #Lukaku (90+3') ?? -