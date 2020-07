Droga nascosta tra i cassonetti della spazzatura: fermato pusher 20enne (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giuseppe Marrazzo un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da un cassonetto dell’immondizia, l’ha consegnata a una persona in cambio di banconote. I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 270 euro e hanno rinvenuto nel cassonetto 8 involucri contenenti 10 grammi circa di marijuana, mentre l’acquirente si è dato alla fuga. Vincenzo Mari, 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Nascondeva nel reggiseno 25 involucri contenenti anfetamine, più dosi di ecstasy e di chetamina e nel marsupio c'era anche un bilancino di precisione. Una sedicenne di Bra è stata indagata per detenzi ...

