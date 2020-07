‘Amici di Maria De Filippi’, un ex allievo del talent diventerà papà! (Di sabato 25 luglio 2020) Pietro Napolano, concorrente della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, diventerà presto papà. L’ex allievo, dopo la partecipazione al talent, aveva fondato un duo musicale dal nome PQuadro col suo amico Piero Romitelli. I due, con la canzone Malinconiche sere, erano riusciti a qualificarsi al terzo posto nella categoria giovani al 57° Festival di Sanremo. Pietro e Piero avevano continuato a pubblicare vari singoli fino allo separazione musicale avvenuta nel 2011. Nel 2014 Napolano aveva deciso di intraprendere un nuovo percorso musicale, partecipando a The Voice of Italy ed entrando nel team di J-Ax. L’ultimo singolo da lui pubblicato è Relativo. Proprio Pietro, su Instagram, ha recentemente pubblicato una foto con la sua compagna Rossella Mastroianni tramite la quale i due hanno svelato ... Leggi su isaechia

marialves53 : RT @angela3nipoti1: @marialves53 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @ANNAMARIABI… - Messe11 : RT @angela3nipoti1: @marialves53 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @ANNAMARIABI… - marymonella1 : In Italia, era ed è più alta, la percentuale di bambini morti di cancro a Taranto e in Campania. Ma mai nessuno ha… - sadie96_maria : RT @LaSkilly: creature. Sapevano e sanno che sono solo bambine e per questo, solo per questo, le hanno comprate e le hanno usate. Lo fa… - BaroneZaza70 : RT @angela3nipoti1: @marialves53 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @ANNAMARIABI… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici Maria Ghali: «La mia fidanzata Mariacarla Boscono? Mi ama anche se la carriera finisce» Sette del Corriere della Sera