‘Amici 19’, Francesca Tocca compie 31 anni: i dolci auguri del fidanzato Valentin Dumitru (Video) (Di sabato 25 luglio 2020) La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Francesca Tocca e l’allievo dell’ultima edizione Valentin Dumitru non si nascondo più ormai da un po di tempo. Galeotto è stato il talent che li ha fatti conoscere e poi innamorare, anche se inizialmente le cose tra i due non sono andate nel migliore dei modi; La ballerina infatti contestualmente all’inizio della liason con Valentin era già in crisi con il marito Raimondo Todaro da cui poi è scaturita una vera e propria separazione. Nonostante ciò però i rapporti tra i due sono sempre stati buoni e anche Todaro ha ritrovato il sorriso accanto a Paola Leonetti. Le cose però adesso per Dumitru e Francesca sembrano andare proprio per il verso giusto e ... Leggi su isaechia

teatrolafenice : ?? Un altro bel capitolo della nostra ripartenza. Stasera siamo di nuovo con voi. Comincia tutto alle 19:00. Ci sono… - Lullaby_RdL : @Nicknameless_ Ho capito che i miei amici sono delle spie del nord perché cenano alle 19:30/20... Non c’è altra spiegazione. - xbowerssmile : @respirocalum Beh poi alla fine quando si è in vacanza con i propri amici anche noi polentoni del nord non mangiamo… - TifosiBN : Buon #sabato agli #amici di - AretusaMoro : RT @2631925: Gli 'amici' dell'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici 19’