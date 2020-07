250mila euro a Enti e Comuni per iniziative plastic-free (Di domenica 26 luglio 2020) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, ha approvato in via preliminare il regolamento per la concessione di contributi per iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica. Beneficiari sono i Comuni e gli Enti pubblici del territorio che intendono avviare progetti plastic-free, tesi cioè a diminuire la produzione di rifiuti in plastica monouso e oxo-degradabile o favoriscano la diffusione di comportamEnti virtuosi e buone pratiche. L’Amministrazione regionale finanzierà in particolare l’attività di divulgazione ed evEnti informativi, l’acquisto e l’installazione di erogatori di acqua per uffici e di ... Leggi su udine20

alexbarbera : Qui siamo tutti garantisti. Ma un presidente di Regione che versa 250mila euro da un conto svizzero al cognato per… - MediasetTgcom24 : Caso camici, Fontana indagato per un bonifico da 250mila euro #fontana - TriValva : RT @alexbarbera: Qui siamo tutti garantisti. Ma un presidente di Regione che versa 250mila euro da un conto svizzero al cognato per il manc… - io_floriano : RT @alexbarbera: Qui siamo tutti garantisti. Ma un presidente di Regione che versa 250mila euro da un conto svizzero al cognato per il manc… - brichiel : RT @Virus1979C: #Fontana diceva di non sapere nulla della procedura e di non essere mai intervenuto. Ma il 19 maggio,dopo intervista a Repo… -

Ultime Notizie dalla rete : 250mila euro Friuli Venezia Giulia: 250mila euro a per iniziative plastic-free askanews Fontana smentisce se stesso, il bonifico diventa caso politico

Dopo giorni in cui si ventilava l’ipotesi, nella tarda serata di venerdì arriva la conferma: la Procura di Milano iscrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel registro degli ind ...

Il governatore Fontana indagato per i camici: "Soldi al cognato da un conto svizzero"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato nell'inchiesta sulla partita di 75mila camici e 7mila kit sanitari, del valore di oltre 500mila euro, fornita alla Regione Lombardia ...

Dopo giorni in cui si ventilava l’ipotesi, nella tarda serata di venerdì arriva la conferma: la Procura di Milano iscrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel registro degli ind ...Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato nell'inchiesta sulla partita di 75mila camici e 7mila kit sanitari, del valore di oltre 500mila euro, fornita alla Regione Lombardia ...