Tu Si Que Vales, Belen filma Gerry Scotti con le stampelle. Ecco cosa le dice in conduttore (Di venerdì 24 luglio 2020) “Tu Si Que Vales” è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Canale 5, in onda al sabato in autunno. Tutto il cast è rimasto invariato. Alla conduzione Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, mentre la giuria è sempre costituita da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi. La giuria popolare è presieduta ancora una volta da Sabrina Ferilli. Con una serie di stories su Instagram Belen, in queste ore, ha mostrato il backstage della trasmissione. La conduttrice ha inquadrato Sabrina Ferilli in camerino sul divanetto sempre bellissima e con i calzini, in attesa di indossare i suoi tacchi vertiginosi in studio e soprattutto Gerry Scotti. A sorpresa il giurato è apparso con le ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Tu Si Que Vales, Belen filma Gerry Scotti con le stampelle. Ecco cosa le dice in conduttore - FQMagazineit : Tu Si Que Vales, Belen filma Gerry Scotti con le stampelle. Ecco cosa le dice in conduttore - Noovyis : (Tu Si Que Vales, Belen filma Gerry Scotti con le stampelle. Ecco cosa le dice in conduttore) Playhitmusic -… - Giornale_Romano : @PossoAnche Dipende. Io abito accanto la Mediaset e stanno rompendo le scatole con le ruspe. Di giorno fanno Tu si… - Yeahhhh39674400 : Troppe canzoni della Tatangelo... Queen Mary cosa ci vuoi dire?????#TemptationIsland dove la vedremo Amici, UeD o Tu si que vales??? ?????? -